Гол Ярмоленко помог "Вест гема" выйти в 1/8 финала Кубка Англии. Футбол

Украинец провел на поле все 90 минут.

Накануне в Англии прошли матчи стадии 1/16 финала Кубка страны.

В частности, лондонский "Вест Хэм" принимал "Донкастер Роверс", который выступает в Первой лиге.

Клуб Андрея Ярмоленко не испытал особых проблем, забив 4 "сухих" гола. Отличился и украинец, на 32-й минуте удвоив преимущество "молотков".

Добавим, что это был первый гол Андрея в составе "Вест Хэма" с 22 сентября прошлого года.

За встречу с "Донкастер", Ярмоленко получил оценку 8,2 балла, что является вторым показателем в составе "Вест Хэма". Лучшая оценка только у Пабло Форнальса - 8,5 баллов.

За право в выйти в четвертьфинал старейшего в мире футбольного турнира подопечные Дэвида Мойеса поспорят с "Стокпорт", который "окопался" еще глубже "Донкастера" - в настоящее время клуб из пригорода Манчестера выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.