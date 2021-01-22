Дудченко не хватило 0,3 секунды до медали на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (обновлено)

Вторым номером седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце была мужская индивидуальная гонка на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Настоящую сенсацию создал украинец Антон Дудченко, который одним из немногих чисто отстрелял на стрельбище.

В результате 24-летнему уроженцу села Виры Сумской области не хватило мига, чтобы завоевать медаль, - Антон уступил бронзовому французу Кантену Фийону Майе 0,3 секунды.

В интервал между французом и украинцем удалось протиснуться итальянцу Лукасу Хоферу.

А праздновал победу россиянин Александр Логинов. Это первая победа роSSийского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен не избежал падения, в результате которого сломал палку.

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. ? #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

Вторым был норвежец Стурла Холм Легрейд.

Индивидуальная гонка. Результаты

Александр Логинов (0+0+0+0) 48:41,8 Стурла Легрейд (0+1+1+0) +58,5 Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +1:10,6 Лукас Хофер (1+1+0+0) +1:10.7 Антон Дудченко (0+0+0+0) +1:10,9

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23. Артем Прима (2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (3+0+0+1) +6:31,4

74. Дмитрий Пидручный (1+1+3+1) +6:46,3

Обновление.