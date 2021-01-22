Дудченко не хватило 0,3 секунды до медали на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (обновлено)
Антон едва не сотворил чудо.
Антон Дудченко
Фото: biathlon.com.ua
Вторым номером седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце была мужская индивидуальная гонка на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.
Настоящую сенсацию создал украинец Антон Дудченко, который одним из немногих чисто отстрелял на стрельбище.
В результате 24-летнему уроженцу села Виры Сумской области не хватило мига, чтобы завоевать медаль, - Антон уступил бронзовому французу Кантену Фийону Майе 0,3 секунды.
В интервал между французом и украинцем удалось протиснуться итальянцу Лукасу Хоферу.
А праздновал победу россиянин Александр Логинов. Это первая победа роSSийского биатлониста с февраля 2020 года, когда он стал чемпионом мира. В ходе гонки спортсмен не избежал падения, в результате которого сломал палку.