УАФ оштрафовала президента киевского "Динамо" Суркиса на 50 тыс. гривен за интервью. Футбол

Какие именно слова или фразы стали причиной наказания, не сообщается.

УАФ оштрафовала президента киевского "Динамо" Суркиса на 50 тыс. гривен за интервью
Игорь Суркис
Фото: http://dynamo.kiev.ua

Украинская ассоциация футбола оштрафовала президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса на 50 тысяч гривен за высказывания во время интервью.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

"Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение применить к президенту ФК «Динамо» (Киев) Суркису И.М. санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тыс. гривен и предупредить его о возможности применения более тяжелого наказания в случае повторения нарушения, за поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для принятия такого решения стало заключение Комитета этики и честной игры, который установил наличие нарушений в высказываниях Суркиса во время телеинтервью 2 августа 2020 года.

Какие именно слова или фразы стали причиной наказания, не сообщается.

В декабре прошлого года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о наказании главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

Речь идет о матче 13-го тура УПЛ против ФК "Колос" (Ковалевка), когда он во время игры покинул техническую зону и вышел на поле. Луческу получил наказание в виде предупреждения и отстранения на один матч условно.

"Учитывая то, что в рапортах главного арбитра и четвертого арбитра матча не было никаких записей об этом инциденте, КДК УАФ обратил на это внимание комитета арбитров. Решение же было принято на основании записи в рапорте делегата матча", - отметили в УАФ.

Напомним, в декабре прошлого года Игорь Суркис провел встречу с главным тренером Луческу, на которой обсудил потенциальных зимних новичков.

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