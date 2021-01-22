Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257

Для американца это будет самый большой гонорар в его карьере.

Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257
Конор Макгрегор і Дастін Порьє
Фото: mmafighting

Объявлены гонорары бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора (22-4) и экс-временного чемпиона в легком весе Дастина Порье (26-6).

Ирландец заработает $5 млн, а Порье - $1 млн, сообщает independent.co.uk. Также каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Отметим, для американца гонорар за бой на "Бойцовском острове" будет самым большим в его профессиональной карьере.

Добавим, бой-реванш Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257.

Конор и Дастин провели первый бой друг с другом 27 сентября 2014 года, тогда ирландец победил нокаутом в первом раунде.

Бои раннего предварительного карда стартуют чуть за полночь 24 января, предварительного карда - 3:00, а основного карда - в 5:00 по Киеву.

Главный бой UFC 257 между Макгрегором и Порье начнется ориентировочно в промежутке между 7:00 и 8:30.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лыжный марафон в Швейцарии закончился массовыми обморожениями и угрозой ампутацииЛыжный марафон в Швейцарии закончился массовыми обморожениями и угрозой ампутации
У Беларуси все-таки забрали чемпионат мира по хоккеюУ Беларуси все-таки забрали чемпионат мира по хоккею
Руни завершил карьеру футболистаРуни завершил карьеру футболиста
Бизнес победил спорт: начались переговоры о бое Усик - Джойс, - промоутерБизнес победил спорт: начались переговоры о бое Усик - Джойс, - промоутер
IFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. ФутболIFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Макгрегор и Порье провели дуэль взглядовМакгрегор и Порье провели дуэль взглядов
Стали известны гонорары украинских клубов за участие в еврокубкахСтали известны гонорары украинских клубов за участие в еврокубках
Фаны клуба английского Чемпионшипа освистали своих игроков, которые встали на колено. ФутболФаны клуба английского Чемпионшипа освистали своих игроков, которые встали на колено. Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги нацийСтали известны полуфинальные пары Лиги наций
Стали известны составы всех групп Евро-2020. ФутболСтали известны составы всех групп Евро-2020. Футбол
Макгрегор в январе проведет бой против ПорьеМакгрегор в январе проведет бой против Порье
На турнире ММА боец отправил соперника в глубокий нокаут эффектным хайкикомНа турнире ММА боец отправил соперника в глубокий нокаут эффектным хайкиком
"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17-й раз"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17-й раз
На "Ролан Гаррос" стали известны пары полуфиналистов у мужчинНа "Ролан Гаррос" стали известны пары полуфиналистов у мужчин
На турнире по кикбоксингу в Японии боец нанес потрясающий нокаутирующий ударНа турнире по кикбоксингу в Японии боец нанес потрясающий нокаутирующий удар
Последние новости
Подгружаем последние новости