Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257

Для американца это будет самый большой гонорар в его карьере.

Объявлены гонорары бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора (22-4) и экс-временного чемпиона в легком весе Дастина Порье (26-6).

Ирландец заработает $5 млн, а Порье - $1 млн, сообщает independent.co.uk. Также каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Отметим, для американца гонорар за бой на "Бойцовском острове" будет самым большим в его профессиональной карьере.

Добавим, бой-реванш Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257.

Конор и Дастин провели первый бой друг с другом 27 сентября 2014 года, тогда ирландец победил нокаутом в первом раунде.

Бои раннего предварительного карда стартуют чуть за полночь 24 января, предварительного карда - 3:00, а основного карда - в 5:00 по Киеву .

Главный бой UFC 257 между Макгрегором и Порье начнется ориентировочно в промежутке между 7:00 и 8:30.