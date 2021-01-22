Лидеры "Ромы" взбунтовались против Фонсеки. Футбол

Похоже, наставник "Ромы" Паулу Фонсека потерял рычаги управления командой. Последние неудачи команды, когда она в трех матчах подряд не может одержать победу, вылились в открытое недовольство работой главного тренера команды, которое стали выражать футболисты.

У игроков есть претензии и к тактическим схемам, вводимым Фонсекой.

По этому поводу на последней тренировке "Ромы" у лидеров команды Лоренцо Пеллегрини и Эдина Джеко был напряженный разговор с главным тренером, сообщает Gazzetta dello Sport.

Кроме того, игроки также требуют возвращения уволенного недавно Джанлуки Гомбара, которого руководство считало виновным в нарушении регламента при кубковом поединке против "Специи" (2:4). Напомним, "Рома" сделала в том матче шесть замен вместо предусмотренных регламентом пяти.