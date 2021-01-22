Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов

Поединок Конора и Дастина станет главным событием турнира UFC 257.

Фото: UFC Конор Макгрегор и Дастин Порье

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась битва взглядов между участниками главных поединков UFC 257.

В частности, в глаза друг другу посмотрели бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор и экс-временный чемпион в легком весе Дастин Порье.

Отметим, бой-реванш ирландского и американского бойцов в легком весе станет главным событием турнира UFC 257.

В битве взглядов также приняли участие Майкл Чендлер и Ден Гукер.

В последний раз Макгрегор выходил в Октагон 18 января 2020 года и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Порье в 2020-м тоже получил один бой - 27 июня он единогласным решением судей в зрелищном поединке победил Дэна Гукера.

Конор и Дастин провели первый бой друг с другом 27 сентября 2014 года, тогда ирландец победил нокаутом в первом раунде.

У обоих есть поражения от чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Макгрегор проиграл россиянину 6 октября 2018 года, вернувшись в UFC после простоя и потери поясов и сдавшись в четвертом раунде после удушающего приема. Порье уступил непобедимому дагестанцу 7 сентября 2019-го, сдавшись в третьем раунде после аналогичного приема соперника.