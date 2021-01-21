НХЛ заменила "умные шайбы" обычными

В лиге нашли дефекты в новых шайбах.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте заявила о решении заменить шайбы для матчей регулярного чемпионата, сообщает xsport.ua.

По информации НХЛ , лига будет использовать шайбы без встроенной технологии отслеживания для сезона 2019/2020 годов, поскольку появились опасения по поводу их продуктивности.

Анализ показал, что первая партия шайб в межсезонье не показала такого уровня обработки, как во время плей-офф последнего Кубка Стенли.

В ближайшее время поступит новая партия разумных шайб, которую после проверки снова начнут использовать в матчах регулярного чемпионата.