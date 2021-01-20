Лыжный марафон в Швейцарии закончился массовыми обморожениями и угрозой ампутации

На здоровье спортсменов сказались продолжительность гонки и суровый мороз.

Фото: nrk

60-километровый лыжный марафон "Ла Диагонела", состоявшийся 16 января в Швейцарии, закончился массовыми обморожениями среди участников, сообщает норвежский ресурс NRK.

Лыжники получили обморожения конечностей. Гонка проходила при температуре ниже -20 градусов по Цельсию.

Двукратный призер чемпионатов мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Бритта Юханссон-Норгрен выложила в социальных сетях фото с волдырями на ногах. Такие симптомы соответствуют второй стадии обморожения.

В больнице оказался и серебряный призер гонки, норвежский спортсмен Андреас Нигаард.

У шведского лыжника Михаэля Эклефа диагностирован некроз пальца ноги. Спортсмену грозит ампутация.

"Мне очень больно. Я не могу надеть обувь или что-нибудь еще. Я работаю не только лыжником, но и продавцом, поэтому у меня отпуск по болезни", - говорит Эклеф.

Фото: nrk

Неутешительный диагноз получил и немецкий лыжник Патрик Оттилингер, который рискует потерять два пальца на руке.

"Два пальца потеряли чувствительность, один - синий. Врачи говорят, что единственное, что я могу сделать сейчас, - это подождать, попробовать согреть их, немного активизировать и надеяться, что в конце концов туда вернется жизнь.

Очень странное ощущение. Просто хотели пройти хорошую лыжную трассу, а получилось, что мы теряем пальцы ", - рассказал Оттилингер.

Фото: nrk

Прогнозы врачей осторожны. Только время покажет, смогут ли спортсмены сохранить обмороженные пальцы.

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