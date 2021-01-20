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2021-01-20
УЕФА объявила команду 2020 года. Футбол
Есть новые лица.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовала итоговый состав символической сборной лучших футболистов 2020 года.
В Dream Team вошли сразу пять игроков, которые выиграли в прошлом сезоне требл с "Баварией". В составе оказались представлены все топ-5 европейских лиг.
Команда года:
- Голкипер - Мануэль Нойер ("Бавария")
- Защитники - Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис (оба - "Бавария"), Серхио Рамос ("Реал") и Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль")
- Полузащитники - Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль") и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Нападающие - Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Неймар ("Пари Сен-Жермен") и Роберт Левандовски ( "Бавария").
Напомним, изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов. 11 лучших игроков были определены в голосовании на сайте УЕФА.