УЕФА объявила команду 2020 года. Футбол

УЕФА на своем официальном сайте опубликовала итоговый состав символической сборной лучших футболистов 2020 года.

В Dream Team вошли сразу пять игроков, которые выиграли в прошлом сезоне требл с "Баварией". В составе оказались представлены все топ-5 европейских лиг.

Команда года:

Голкипер - Мануэль Нойер ("Бавария")

- Мануэль Нойер ("Бавария") Защитники - Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис (оба - "Бавария"), Серхио Рамос ("Реал") и Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль")

- Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис (оба - "Бавария"), Серхио Рамос ("Реал") и Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль") Полузащитники - Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль") и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

- Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль") и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") Нападающие - Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Неймар ("Пари Сен-Жермен") и Роберт Левандовски ( "Бавария").