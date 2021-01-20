WBO отодвинула Усика и одобрила бой Джошуа и Фьюри

Поединку за абсолютное чемпионство быть.

WBO отодвинула Усика и одобрила бой Джошуа и Фьюри
Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі
Фото: boxingscene.com

Всемирная боксерская организация (WBO) одобрила проведение объединительного боя в супертяжелом весе между обладателем пояса WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22KOs) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0, 21KO), сообщает Boxing Scene.

Ранее Джошуа должен был провести обязательную защиту титула WBO в бою с непобежденным экс-чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13KOs).

Однако, по информации Boxing Scene, организация больше не призывает Эй Джея к обязательной защите.

Что касается Усика, то следующим его соперником должен стать англичанин Джо Джойс, с которым украинский левша и разыграет титул временного чемпиона WBO.

Сообщают, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней должен драться с победителем поединка Усик - Джойс.

В то же время последним препятствием для Фьюри остается длительный спор с Деонтеем Уайлдером, который надеется в судебном порядке добиться матча-реванша с британцем. Ожидается, что решение об их третьем бое будет принято до конца месяца.

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