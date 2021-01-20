Тренерский штаб Шевченко перед Евро-2020 пополнился еще одним итальянцем. Футбол

Луиджи Ночентини вошел в тренерский штаб сборной Украины, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Итальянец стал тренером-аналитиком в команде Андрея Шевченко. При этом УАФ не стала разглашать условия контракта 32-летнего специалиста.

В обязанности Ночентини будет входить сбор информации о кандидатах в национальную и молодежную сборные, а также координация подготовки всех юношеских сборных Украины.

В прошлом году Ночентини работал в тренерском штабе Дмитрия Михайленко в "Днепре-1". До переезда в Украину итальянец входил в тренерский штаб Маурицио Сарры в "Эмполи" и "Наполи", а также работал в скаутской системе "Реала".