Несмотря на санкции, россияне выступят на чемпионате мира по натурбану под своим национальным флагом

РоSSийские спортсмены выступят на февральском чемпионате мира по натурбану под флагом своей страны, информирует championat.com. Это решение приняла Международная федерация санного спорта (FIL).

"На чемпионате мира по натурбану в Умхаузене роSSийские спортсмены будут соревноваться в обычном режиме под роSSийским флагом, с роSSийским гимном и в экипировке сборной РоSSии. У спортсменов, представляющих РоSSийскую Федерацию, не будет никаких ограничений", - сообщил представитель пресс-службы FIL Иво Дзордзи.

Чемпионат мира по натурбану пройдет с 4 по 7 февраля в Умхаузене (Австрия).

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение отстранить роSSийских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Также россиян обязали выступать без гимна.