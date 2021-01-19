Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею в Минске резко отреагировал на решение IIHF забрать у Беларуси мировой форум

Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира-2021 по хоккею в Минске прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) относительно переноса матчей турнира из Беларуси.

"Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в городе Минск чемпионата мира по хоккею с шайбой жалеет о принятом безосновательном решении IIHF о переносе из Беларуси этого турнира. Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов", - говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном на официальном сайте Совета министров Беларуси.

"С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неуклонно выполняла все контрактные обязательства по организации турнира в нашей стране и уже провела значительную работу в этом направлении. За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов", - отмечается в коммюнике.

"Вместе с тем мы по-прежнему верим в верховенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще крепче и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом", - говорится в заключении.

Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня, однако совет IIHF решил не проводить матчи мирового форума в столице Беларуси.

Ранее сообщалось, что IIHF компенсирует Беларуси финансовые расходы из-за отмены ЧМ.