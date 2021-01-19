Стало известно, сколько хочет Усик за отсрочку обязательного боя с Джошуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23–1, 21 КО) Эдди Хирн заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (18-0, 13 КО), являющийся обязательным претендентом на пояс WBО, хочет получить 2,71 млн долларов за отсрочку обязательной защиты чемпионского титула WBO.

"Можете представить, что я иду к Фьюри и Джошуа и говорю:" Чтобы все титулы были на кону, вы должны заплатить три процента руководящим органам". Это по 300 тысяч фунтов за четыре титула - 1,6 млн долл. Добавьте сюда еще IBO - 2,03 млн", - цитирует объяснения Хирна Marca.

"Вы оба должны заплатить эти деньги руководящим органам. А, и теперь Александр Усик хочет 2,71 млн, вы в порядке, ребята? Просто достаньте пару миллионов из своего кармана", - сокрушается промоутер.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что его подопечный не согласен отступить от боя против Джошуа за деньги, поскольку нацелен на статус абсолютного чемпиона мира.