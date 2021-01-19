Тандему форвардов "Милана" на двоих 73 года: Rossoneri объявили о подписании Манджукича
Марио до конца сезона стал игроком "Милана".
"Милан" на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Марио Манджукича.
Стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления еще на год. 34-летний хорват будет играть за "россонери" под №9.
Манджукич известен своими выступлениями за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус".
В составе мюнхенского клуба Марио стал победителем Лиги чемпионов-2012/13, Суперкубка УЕФА и Клубного кубка мира-2013.
Кроме того, Манджукич в составе своей сборной стал серебряным призером Чемпионата мира-2018 в РоSSии.
Его последним клубом был катарский "Аль-Духаиль", который он покинул в июле 2020 года.
За свою карьеру форвард провел 497 официальных матчей на клубном уровне, забил 197 голов и сделал 84 результативные передачи.
Отметим, что в связке с 39-летним Златаном Ибрагимовичем тандем форвардов "Милана" может стать одним из самых старших за всю историю Серии А.