Бизнес победил спорт: начались переговоры о бое Усик - Джойс, - промоутер

Скорее всего поединка между Усиком и Джошуа не будет.

Бизнес победил спорт: начались переговоры о бое Усик - Джойс, - промоутер
Джо Джойс і Олександр Усик
Фото: boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, который является промоутером британского боксера Джо Джойса, заявил, что уже ведет переговоры с представителями бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика о поединке за временный титул WBO супертяжелого веса.

Ожидается, что WBO санкционирует такой бой, чтобы дать возможность провести поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) за звание абсолютного чемпиона мира.

"Мы сейчас работаем в этом направлении. Усик и Джойс. Я думаю, WBO вскоре санкционирует бой за временный титул, и мы уже приступили к работе", - цитирует Уоррена BoxingScene.

"Переговоры начались. Посмотрим, что получится. Общая идея такова: победитель боя Джошуа - Фьюри должен будет защищать титул WBO против Усика или Джойса", - отметил промоутер.

Усик является 1-м номером рейтинга WBO и обязательным претендентом на титул Джошуа. Джойс занимает второе место того же рейтинга.

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