Бекхэм назначил своего соратника по легендарному "Манчестер Юнайтед" главным тренером "Интер Майами"

"Интер Майами" объявил о назначении Фила Невилла новым главным тренером команды. Условия контракта не разглашаются.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии присоединится к клубу из Флориды после получения рабочей визы. Состав его тренерского штаба будет объявлен позже.

Последним местом работы Невилла-младшего была женская сборная Англии, которую он тренировал в 2018-20 годах. Ранее он также был ассистентом главного тренера в МЮ и Валенсии.

"Интер Майами" дебютировал в МЛС в прошлом году. Клубом владеет Дэвид Бекхэм - бывший партнер Невилла по МЮ и сборной Англии.

Вместе они выиграли 12 трофеев, в том числе 6 раз выигрывали Английскую Премьер-лигу, по 2 раза - Кубок и Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги чемпионов-1998/99 и Межконтинентального кубка-1999.