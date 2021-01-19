Бекхэм назначил своего соратника по легендарному "Манчестер Юнайтед" главным тренером "Интер Майами"

Фил Невилл сменил пост наставника женской сборной Англии на аналогичный во флоридском клубе.

Бекхэм назначил своего соратника по легендарному "Манчестер Юнайтед" главным тренером "Интер Майами"
Філ Невілл
Фото: intermiamicf.com

"Интер Майами" объявил о назначении Фила Невилла новым главным тренером команды. Условия контракта не разглашаются.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии присоединится к клубу из Флориды после получения рабочей визы. Состав его тренерского штаба будет объявлен позже.

Последним местом работы Невилла-младшего была женская сборная Англии, которую он тренировал в 2018-20 годах. Ранее он также был ассистентом главного тренера в МЮ и Валенсии.

"Интер Майами" дебютировал в МЛС в прошлом году. Клубом владеет Дэвид Бекхэм - бывший партнер Невилла по МЮ и сборной Англии.

Вместе они выиграли 12 трофеев, в том числе 6 раз выигрывали Английскую Премьер-лигу, по 2 раза - Кубок и Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги чемпионов-1998/99 и Межконтинентального кубка-1999.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ястремская вылетела на Australian Open несмотря на допинговый скандалЯстремская вылетела на Australian Open несмотря на допинговый скандал
Футболисты "Ворсклы" невольно приняли участие в акции протеста против повышения цен на коммуналкуФутболисты "Ворсклы" невольно приняли участие в акции протеста против повышения цен на коммуналку
YouTube заблокировал официальный канал клуба РоSSийской Премьер-лиги из-за санкций США. ФутболYouTube заблокировал официальный канал клуба РоSSийской Премьер-лиги из-за санкций США. Футбол
Проведение ЧМ-2021 по хоккею с мячом в РоSSии могут отменитьПроведение ЧМ-2021 по хоккею с мячом в РоSSии могут отменить
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию предстанет перед судом за штурм КапитолияДвукратный олимпийский чемпион по плаванию предстанет перед судом за штурм Капитолия
Блок рекламы


Похожие новости
Усик раскритиковал работу своего промоутераУсик раскритиковал работу своего промоутера
Григорчук стал первым украинским тренером, который выиграл три футбольных чемпионата в разных странахГригорчук стал первым украинским тренером, который выиграл три футбольных чемпионата в разных странах
Уайлдер подозревает своего тренера в отравлении воды перед боем с ФьюриУайлдер подозревает своего тренера в отравлении воды перед боем с Фьюри
Соперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. ФутболСоперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. Футбол
Роналду наконец сделал предложение матери своего ребенка, - СМИРоналду наконец сделал предложение матери своего ребенка, - СМИ
Руководитель формульной команды "Мерседес" прокомментировал жалобы своего пилота на черный цвет комбинезонаРуководитель формульной команды "Мерседес" прокомментировал жалобы своего пилота на черный цвет комбинезона
Луческу рассердился на селекционную службу: "Динамо" подписало контракт с игроком без согласования с тренеромЛуческу рассердился на селекционную службу: "Динамо" подписало контракт с игроком без согласования с тренером
Блохин, чтобы стать тренером сборной, перешел из компартии в СДПУ, значит, по дороге кого-то предал, - Игорь Суркис. ФутболБлохин, чтобы стать тренером сборной, перешел из компартии в СДПУ, значит, по дороге кого-то предал, - Игорь Суркис. Футбол
"Динамо" назвало официальную дату презентации Луческу главным тренером"Динамо" назвало официальную дату презентации Луческу главным тренером
Генеральный директор "Шахтера" резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо"Генеральный директор "Шахтера" резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо"
Последние новости
Подгружаем последние новости