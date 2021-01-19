Спортивный арбитражный суд озвучил дату рассмотрения апелляции УАФ по матчу Лиги наций против Швейцарии. Футбол

Украина настаивает на проведении матча ЛН.

Спортивный арбитражный суд озвучил дату рассмотрения апелляции УАФ по матчу Лиги наций против Швейцарии
CAS
Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте назвала дату рассмотрения Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) дела по матчу Лиги наций Швейцария - Украина.

Слушание состоится 16 февраля.

Напомним, что заключительный матч группового этапа ЛН должен был пройти 17 ноября, но из-за случаев заражения коронавирусом в сборной Украины главный врач кантона Люцерн, где должен был пройти этот поединок, отправил всю команду "желто-синих" на карантин, а встреча была отменена.

Через некоторое время дисциплинарный орган УЕФА вынес решение присудить команде Андрея Шевченко техническое поражение (0:3).

УАФ не согласилась с таким вердиктом и подала апелляцию на это решение организации.

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