Спортивный арбитражный суд озвучил дату рассмотрения апелляции УАФ по матчу Лиги наций против Швейцарии. Футбол

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте назвала дату рассмотрения Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) дела по матчу Лиги наций Швейцария - Украина.

Слушание состоится 16 февраля.

Напомним, что заключительный матч группового этапа ЛН должен был пройти 17 ноября, но из-за случаев заражения коронавирусом в сборной Украины главный врач кантона Люцерн, где должен был пройти этот поединок, отправил всю команду "желто-синих" на карантин, а встреча была отменена.

Через некоторое время дисциплинарный орган УЕФА вынес решение присудить команде Андрея Шевченко техническое поражение (0:3).

УАФ не согласилась с таким вердиктом и подала апелляцию на это решение организации.