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2021-01-19
Спортивный арбитражный суд озвучил дату рассмотрения апелляции УАФ по матчу Лиги наций против Швейцарии. Футбол
Украина настаивает на проведении матча ЛН.
CAS
Фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте назвала дату рассмотрения Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) дела по матчу Лиги наций Швейцария - Украина.
Слушание состоится 16 февраля.
Напомним, что заключительный матч группового этапа ЛН должен был пройти 17 ноября, но из-за случаев заражения коронавирусом в сборной Украины главный врач кантона Люцерн, где должен был пройти этот поединок, отправил всю команду "желто-синих" на карантин, а встреча была отменена.
Через некоторое время дисциплинарный орган УЕФА вынес решение присудить команде Андрея Шевченко техническое поражение (0:3).
УАФ не согласилась с таким вердиктом и подала апелляцию на это решение организации.