У Беларуси все-таки забрали чемпионат мира по хоккею

Лукашенко не сумел убедить руководство IIHF.

У Беларуси все-таки забрали чемпионат мира по хоккею
Фото: iihf.com

Совет управляющих Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение перенести чемпионат мира по хоккею-2021 из Минска, сообщает официальный сайт IIHF.

В официальном коммюнике отмечено, что турнир перенесли из-за мер безопасности, связанных как с коронавирусом, так и политической ситуацией в стране.

Турнир должны были принять две страны - Латвия и Беларусь. Пока IIHF ожидает, что весь турнир пройдет в Риге, но могут быть варианты.

Напомним, бренд Skoda отказался от спонсорства ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси из-за нарушений прав человека.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Добавим, что ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии, но соревнования отменили из-за коронавируса.

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