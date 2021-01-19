У Беларуси все-таки забрали чемпионат мира по хоккею

Совет управляющих Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение перенести чемпионат мира по хоккею-2021 из Минска, сообщает официальный сайт IIHF.

В официальном коммюнике отмечено, что турнир перенесли из-за мер безопасности, связанных как с коронавирусом, так и политической ситуацией в стране.

Турнир должны были принять две страны - Латвия и Беларусь . Пока IIHF ожидает, что весь турнир пройдет в Риге, но могут быть варианты.

Напомним, бренд Skoda отказался от спонсорства ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси из-за нарушений прав человека.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Добавим, что ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии, но соревнования отменили из-за коронавируса.