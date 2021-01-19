Украинский футболист подал жалобу на клуб РоSSийской Премьер-лиги из-за долгов

Украинский защитник Александр Каплиенко подал жалобу в палату споров РФС на свой бывший клуб "Тамбов" из-за долгов, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Сумма претензий составляет 40 тысяч долларов.

В начале января стало известно, что футболист разорвал контракт с саранским клубом. Сейчас 24-летний уроженец Запорожья - на просмотре в московском «Торпедо», которое выступает в ФНЛ.

В сезоне 2020/21 Каплиенко сыграл 16 матчей за "Тамбов" в РПЛ. В активе у украинца - одна голевая передача, в пассиве - пять желтых карточек.

"Тамбов" замыкает турнирную таблицу РПЛ с 13 очками.