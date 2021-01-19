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2021-01-19
Украинский футболист подал жалобу на клуб РоSSийской Премьер-лиги из-за долгов
Александр Каплиенко будет судиться с "Тамбовом".
Олександр Каплієнко
Фото: ФК "Тамбов"
Украинский защитник Александр Каплиенко подал жалобу в палату споров РФС на свой бывший клуб "Тамбов" из-за долгов, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Сумма претензий составляет 40 тысяч долларов.
В начале января стало известно, что футболист разорвал контракт с саранским клубом. Сейчас 24-летний уроженец Запорожья - на просмотре в московском «Торпедо», которое выступает в ФНЛ.
В сезоне 2020/21 Каплиенко сыграл 16 матчей за "Тамбов" в РПЛ. В активе у украинца - одна голевая передача, в пассиве - пять желтых карточек.
"Тамбов" замыкает турнирную таблицу РПЛ с 13 очками.