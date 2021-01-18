Венгры построили футбольную академию под Мукачевом: дети в ней изучают венгерский язык

Ее курирует "Кишварда".

Венгры построили футбольную академию под Мукачевом: дети в ней изучают венгерский язык
Фото: goal.net.ua

В селе Дерцен, недалеко от Мукачева, заработала новая база футбольной академии "Мункачи", сообщает goal.net.ua.

Это современный спортивный объект, в который инвестировали деньги венгры. И уже в следующем сезоне команда академии из Мукачево с венгерским оттенком будет представлена на профессиональном уровне.

В академии 6 полей и корпус на 115 мест. Там тренируются 320 детей, с которыми работают 28 тренеров.

В Академии занимаются юные футболисты не только из Закарпатья и прилегающих Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, но и из Харькова, Никополя, Запорожья, Киева и других городов Украины.

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