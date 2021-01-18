В Госдуме фюрера РФ поддержали использования "Катюши" вместо гимна РоSSии на Олимпиаде

РоSSии запретили гимн и флаг на международных соревнованиях.

В Госдуме РФ поддержали использования "Катюши" вместо гимна РоSSии на Олимпиаде

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин заявил, что поддерживает предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета РоSSии (ОКР) выбрать песню "Катюша" в качестве музыкального сопровождения спортсменов на Олимпийских играх вместо гимна РоSSии.

"Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили ОКР использовать вместо гимна песню "Катюша"", - цитирует "Спорт-Экспресс" Пайкина. - Это действительно народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Она перестала принадлежать авторам - Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, "Катюша" - народное достояние".

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил роSSийским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом РоSSии в течение двух лет - до 16 декабря 2022 года.

Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РоSSии. Комиссия спортсменов ОКР предложила исполкому ОКР использовать "Катюшу" вместо гимна в ближайшие два года.

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