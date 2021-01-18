Народный депутат стал победителем Гран-при в Загребе

Жан Беленюк на время локдауна вернулся на ковер.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе.

Беленюк стал чемпионом соревнования в весовой категории до 87 килограмм. В финале народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва победил представителя Швеции Александра Степанетича (9:1).

Кроме Беленюка "золото" Гран-при в весовой категории до 72 килограмм завоевал Парвиз Насибов, который в решающей схватке победил Ахмета Йылмаза из Турции (3:2).

Еще два украинских борца уехали из столицы Хорватии не с пустыми руками. Серебряным призером турнира стал Николай Кучмий. Украинец из-за травмы отказался от финальной схватки в весовой категории до 130 килограмм. "Бронзу" Гран-при в категории до 82 килограмм выиграл Ярослав Фильчаков.