Соглашение на бой между Фьюри и Джошуа заключено, - промоутер

И какая роль в этой операции отводится Усику?

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн заявил, что бой между британцами - обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30–0–1, 21 KO) и обладателем поясов по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23–1, 21 КО) практически согласован.

"Соглашение действительно уже заключено, но пока без подписания. Все финансовые условия обеих сторон выполнены. Сейчас мы обсуждаем трансляции. Это единственный нюанс, который нам необходимо устранить", - приводит слова Гирна FightNews.com.

При этом промоутер говорит, что поединок, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке, и надеется провести матч-реванш в Большой Британии.

В свою очередь Фьюри также анонсировал бой с Джошуа.

"Совсем скоро, совсем рядом с вами. 2021", - подписал пост Фьюри.