Украинская Премьер-лига - одиннадцатая в Европе по стоимости футболистов

Украинская Премьер-лига заняла 11-е место в рейтинге европейских лиг по стоимости футболистов, сообщает пресс-служба УПЛ.

Общая стоимость игроков, выступающих за 14 клубов Favbet Лиги, составила 398,75 млн евро. При этом процент легионеров в УПЛ оказался наименьшим среди лидеров рейтинга - 22,9%.

Лидерство в рейтинге прогнозируемо удерживает Английская Премьер-лига - 8,87 млрд евро, в которой играет большое количество легионеров - 62,7%.

На втором месте по стоимости оказалась итальянская Серия А (5,09 млрд евро), на третьем - испанская Ла Лига (4,89 млрд евро). "Только" 350 млн уступает Примере Бундеслига.