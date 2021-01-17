Побит мировой рекорд в тройном прыжке

Предыдущее достижение простояло 9 лет.

Побит мировой рекорд в тройном прыжке
Юг Фабріс Занг
Фото: Twitter

Легкоатлет из Буркина-Фасо Юг Фабрис Занг побил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

Сегодня на соревнованиях во французском Обьери 27-летний атлет показал результат 18,07 метра, что на 15 сантиметров превышает предыдущее мировое достижение, которое было установлено в марте 2011 года в Париже французом Тедди Тамга.

Добавим, что абсолютный рекорд принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу. В 1995 году на соревнованиях в Гетеборге (Швеция) он "улетел" на 18,29 метра.

Напомним, в феврале прошлого года легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас стала новой рекордсменкой в тройном прыжке в закрытых помещениях.

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