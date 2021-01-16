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2021-01-16
IFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. Футбол
Статистика не ошибается.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных за последнее десятилетие.
Фото: iffhs.de
Йоахим Лев
Первое место в топ-20 занял наставник не блистающей в последнее время сборной Германии Йоахим Лев, набравший 155 очков.
Сразу за Левом расположился наставник действующих чемпионов мира - французов Дидье Дешам (101 балл). Третья позиция у наставника команды Бразилии Тите (81).
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко набрал 24 очка и расположился на 17-й строчке.
Лучшие тренеры сборных десятилетия по версии IFFHS:
- Йоахим Лев (Германия) - 155
- Дидье Дешам (Франция) - 101
- Тите (Бразилия) - 81
- Оскар Табарес (Уругвай) - 74
- Фернанду Сантуш (Португалия) - 73
- Висенте дель Боске (Испания) - 72
- Роберто Мартинес (Бельгия) - 70
- Хосе Пекерман (Колумбия) - 55
- Марк Вильмотс (Кот-д\'Ивуар)
- Гарет Саутгейт (Англия) - 43
...
- 17. Андрей Шевченко (Украина) - 24.
Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Наставник вывел команду в элитный дивизион Лиги наций и в финальный турнир Евро-2020.