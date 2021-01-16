IFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. Футбол

Статистика не ошибается.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных за последнее десятилетие.

Фото: iffhs.de Йоахим Лев

Первое место в топ-20 занял наставник не блистающей в последнее время сборной Германии Йоахим Лев, набравший 155 очков.

Сразу за Левом расположился наставник действующих чемпионов мира - французов Дидье Дешам (101 балл). Третья позиция у наставника команды Бразилии Тите (81).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко набрал 24 очка и расположился на 17-й строчке.

Лучшие тренеры сборных десятилетия по версии IFFHS:

Йоахим Лев (Германия) - 155 Дидье Дешам (Франция) - 101 Тите (Бразилия) - 81 Оскар Табарес (Уругвай) - 74 Фернанду Сантуш (Португалия) - 73 Висенте дель Боске (Испания) - 72 Роберто Мартинес (Бельгия) - 70 Хосе Пекерман (Колумбия) - 55 Марк Вильмотс (Кот-д\'Ивуар) Гарет Саутгейт (Англия) - 43

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17. Андрей Шевченко (Украина) - 24.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Наставник вывел команду в элитный дивизион Лиги наций и в финальный турнир Евро-2020.