Руни завершил карьеру футболиста

Однако окончательно Уэйн не «повесил бутсы на гвоздь".

"Дерби Каунти" на своем официальном сайте объявил о назначении Вейна Руни новым менеджером клуба. До этого Руни был играющим тренером "Дерби".

Контракт подписан на два с половиной сезона.

В связи с этим 35-летний англичанин решил завершить свою профессиональную карьеру футболиста.

Напомним, Руни возглавил тренерский штаб "Дерби" в конце ноября прошлого года после того, как бывший менеджер Филипп Коку покинул клуб в начале того же месяца.

С Руни "Дерби" провел 9 матчей, из которых выиграл три, еще четыре поединка завершились вничью.

Как игрок Руни появился в "Дерби" в январе 2020 года и сыграл за "баранов" 35 игр, забив 6 голов.

Легенда "Манчестер Юнайтед", Уэйн является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" - 253 гола.

Кроме того, Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии - 53 гола.