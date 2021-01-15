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2021-01-15
YouTube заблокировал официальный канал клуба РоSSийской Премьер-лиги из-за санкций США. Футбол
Канал "Ахмата" попал под запрет.
Фото: YouTube
YouTube заблокировал официальный канал футбольного клуба "Ахмат" из-за санкций, введенных Министерством финансов США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Сообщалось, что ограничения введены против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внесенного в "черный список" США. Санкции коснулись его активов и связанных с ним организаций. В их число попал и клуб "Ахмат".
Власти США обвиняют Кадырова в причастности к убийству роSSийского политика Бориса Немцова и нарушении прав человека.
Таким образом, вся собственность чеченского главы на территории действия законов США будет заблокирована и изъята.
После 19 туров РоSSийской Премьер-лиги "Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице.