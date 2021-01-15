YouTube заблокировал официальный канал клуба РоSSийской Премьер-лиги из-за санкций США. Футбол

YouTube заблокировал официальный канал футбольного клуба "Ахмат" из-за санкций, введенных Министерством финансов США , сообщает "Спорт-Экспресс".

Сообщалось, что ограничения введены против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внесенного в "черный список" США . Санкции коснулись его активов и связанных с ним организаций. В их число попал и клуб "Ахмат".

Власти США обвиняют Кадырова в причастности к убийству роSSийского политика Бориса Немцова и нарушении прав человека.

Таким образом, вся собственность чеченского главы на территории действия законов США будет заблокирована и изъята.

После 19 туров РоSSийской Премьер-лиги "Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице.