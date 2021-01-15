55-летний Петерансель в четырнадцатый раз выиграл ралли-марафон "Дакар"

Французский гонщик Стефан Петерансель на «мини» выиграл зачет внедорожников на ралли-марафоне "Дакар"-2021, сообщает "Спорт-Экспресс".

На последнем участке длиной 200 км победу одержал испанец Карлос Сайнс-старший, показав результат 2 часа, 17 минут и 33 секунды. Вторым стал катарец Насер Аль-Аттия, третье место занял Петерансель.

Общее время Петеранселя составило 44 часа, 27 минут и 11 секунд, на втором месте остался Аль-Аттия, на третьем - Сайнс.

55-летний Петерансель выиграл "Дакар" в четырнадцатый раз в карьере.