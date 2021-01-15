У норвежской биатлонистки во время гонки в Оберхофе произошла фибрилляция сердца

Фото: NRK

Накануне в немецком Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка, победу в которой одержала норвежская спортсменка Тириль Экхофф.

Во время гонки произошел неприятный эпизод.

Соотечественница будущей победительницы этапа Ингрид Тандерволл после второй стрельбы упала и не смогла самостоятельно подняться. Норвежку доставили в больницу каретой скорой помощи.

"У меня произошла фибрилляция сердца на выходе с коврика на стрельбище, я чувствовала себя не лучшим образом. Потом я потеряла всю энергию в теле", - позже прокомментировала медиаресурсу NRK ситуацию 24-летняя Ингрид.

"Не знаю, почему это произошло сейчас. Я чувствовала себя нормально во время гонки, все было гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Готова была стать за спину к Тириль, но не смогла. Я не напугана и не зла сейчас, просто грустно, что это произошло.

Сейчас я уже чувствую себя хорошо и знаю, что вернусь сильнее. Я уверена, что правильно решила сойти, когда это произошло, потому что здоровье на первом месте", - отметила биатлонистка.

Отметим, что такое уже было с Тандерволл. В том же Оберхофе 4 года назад у биатлонистки была аналогичная проблема.

Перед стартом текущего сезона норвежка успешно прошла медобследование.