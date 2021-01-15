"Лацио" отправил 11 миллионов евро не потому клубу, перепутав названия
Римляне не в ладах с бухгалтерией.
Итальянский "Лацио" при оплате трансфера 20-летнего португальского вингера Педру Нету допустил серьезную финансовую ошибку, сообщает The Guardian.
Согласно отчетам, римляне в июле 2018 года и марте 2019-го перечислили два платежа на сумму 11 млн евро, однако вместо "Браги", которая и владела правами на игрока и в оригинальном названии которой есть слово Sporting, платежи пришли в лиссабонский "Спортинг".
Можно только позавидовать крепким нервам бухгалтеров "Браги", ведь не известить за 8 месяцев "Лацио" о том, что первый платеж не был получен, - для этого нужно иметь олимпийское спокойствие.
Теперь проблемой занимаются юристы всех трех команд.
Нету является воспитанником "Браги". В 2017 году он был арендован "Лацио" с правом выкупа, а затем римляне перепродали игрока в английский "Вулверхэмптон".