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2021-01-15
Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинские биатлонистки не попали в топ-20
В Тюрингии прошла вторая гонка этапа Кубка мира.
Тіріль Екгофф
Фото: Global Look Press
В немецком Оберхофе состоялась вторая гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону - спринт у женщин.
Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф, которая даже с одним промахом на огневом рубеже сумела опередить итальянку Доротею Вирер, закончившую гонку без единого промаха второй.
"Бронза" - у представительницы Австрии Лизы Терезы Хаузер.
Отметим, что Экхофф выиграла третью спринтерскую гонку подряд.
Из украинок в очковую зону сумели попасть Юлия Джима и Валя Семеренко, занявшие 24-е и 28-е места соответственно.
Результаты гонки:
- Тириль Экхофф (0+1) 22: 33,8
- Доротея Вирер (0+0) +9,3
- Лиза Тереза Хаузер (0+0) +12,6
...
- 24. Юлия Джима (0+2) +1:24,1
- 28. Валя Семеренко (1+0) +1:26,3
- 60. Вита Семеренко (1+1) +2:14,9
- 62. Елена Пидгрушная (2+1) +2:21,7