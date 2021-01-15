Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинские биатлонистки не попали в топ-20

В Тюрингии прошла вторая гонка этапа Кубка мира.

Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинские биатлонистки не попали в топ-20
Тіріль Екгофф
Фото: Global Look Press

В немецком Оберхофе состоялась вторая гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону - спринт у женщин.

Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф, которая даже с одним промахом на огневом рубеже сумела опередить итальянку Доротею Вирер, закончившую гонку без единого промаха второй.

"Бронза" - у представительницы Австрии Лизы Терезы Хаузер.

Отметим, что Экхофф выиграла третью спринтерскую гонку подряд.

Из украинок в очковую зону сумели попасть Юлия Джима и Валя Семеренко, занявшие 24-е и 28-е места соответственно.

Результаты гонки:

  1. Тириль Экхофф (0+1) 22: 33,8
  2. Доротея Вирер (0+0) +9,3
  3. Лиза Тереза Хаузер (0+0) +12,6

...

  • 24. Юлия Джима (0+2) +1:24,1
  • 28. Валя Семеренко (1+0) +1:26,3
  • 60. Вита Семеренко (1+1) +2:14,9
  • 62. Елена Пидгрушная (2+1) +2:21,7

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