Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинские биатлонистки не попали в топ-20

В Тюрингии прошла вторая гонка этапа Кубка мира.

В немецком Оберхофе состоялась вторая гонка шестого этапа Кубка мира по биатлону - спринт у женщин.

Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф, которая даже с одним промахом на огневом рубеже сумела опередить итальянку Доротею Вирер, закончившую гонку без единого промаха второй.

"Бронза" - у представительницы Австрии Лизы Терезы Хаузер.

Отметим, что Экхофф выиграла третью спринтерскую гонку подряд.

Из украинок в очковую зону сумели попасть Юлия Джима и Валя Семеренко, занявшие 24-е и 28-е места соответственно.

Результаты гонки:

Тириль Экхофф (0+1) 22: 33,8 Доротея Вирер (0+0) +9,3 Лиза Тереза Хаузер (0+0) +12,6

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