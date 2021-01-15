Ястремская вылетела на Australian Open несмотря на допинговый скандал

Даяна заявлена в основную сетку турнира.

Даяна Ястремская
Фото: WTA
Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вылетела в Австралию, сообщает БТУ.

Организаторы Australian Open, где Даяна заявлена в основную сетку, забронировали специальные рейсы для теннисистов из различных точек мира. Вместе с Ястремской одним самолетом в Австралию полетели россиянка Светлана Кузнецова, немка Анжелика Кербер и Сорана Кырстя из Румынии.

Даяна Ястремская отправилась в Австралию https://t.co/vmE18prkRr pic.twitter.com/51kx9GQtV4

— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) January 14, 2021

Напомним, что 24 ноября прошлого года в анализе Даяны обнаружили запрещенный местеролон. На прошлой неделе стало известно, что Международная федерация тенниса отстранила Ястремскую от соревнований на время расследования.

Сама украинка отрицает, что принимала запрещенные препараты. Поддержку спортсменке выразили в Федерации тенниса Украины.

Добавим, что вместе с Ястремской в основную сетку Australian Open попали еще две украинки - Элина Свитолина и Марта Костюк. Первый мейджор сезона стартует 8 февраля.

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