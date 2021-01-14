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2021-01-14
Михайлюк признан лучшим игроком матча НБА
Стараний украинца все же не хватило "Детройту", чтобы обыграть "Милуоки".
Фото: pistonpowered.com
Украинский атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк был признан лучшим игроком матча с "Милуоки Бакс".
23-летний Михайлюк провел на паркете 18 минут. За это время уроженец Черкасс сумел набрать 18 очков (4/5 двухочковых, 2/4 трехочковых, 4/5 штрафных) и сделать один подбор.
A season-high of 18 points for— Detroit Pistons (@DetroitPistons)
@Sviat_10tonight. pic.twitter.com/XN8OgpEnOf January 14, 2021
Украинец стал вторым игроком в команде по результативности, уступив только Джерому Гранту (22 очка).
На данный момент это лучшая игра Михайлюка в сезоне.
Несмотря на старания Михайлюка, команда из города моторов потерпела 9-е поражение в сезоне (101:110) и располагается на 15 месте в Восточной конференции.