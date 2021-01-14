Михайлюк признан лучшим игроком матча НБА

Стараний украинца все же не хватило "Детройту", чтобы обыграть "Милуоки".

Фото: pistonpowered.com Святослав Михайлюк

Украинский атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк был признан лучшим игроком матча с "Милуоки Бакс".

23-летний Михайлюк провел на паркете 18 минут. За это время уроженец Черкасс сумел набрать 18 очков (4/5 двухочковых, 2/4 трехочковых, 4/5 штрафных) и сделать один подбор.

Украинец стал вторым игроком в команде по результативности, уступив только Джерому Гранту (22 очка).

На данный момент это лучшая игра Михайлюка в сезоне.

Несмотря на старания Михайлюка, команда из города моторов потерпела 9-е поражение в сезоне (101:110) и располагается на 15 месте в Восточной конференции.