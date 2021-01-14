Новостей.COM ⇒
2021-01-14
Лиссабон избран европейской столицей спорта 2021 года
К столице Португалии эстафета перешла от Малаги.
Фото: justtravel.me
Лиссабон избран европейской столицей спорта 2021 года, сообщает "ЕвроПульс".
Отметим, до июля столица Португалии будет делить титул с Малагой, избранной в прошлом году столицей всех спортивных соревнований. Такая ситуация произошла из-за пандемии коронавируса и позволит провести испанцам хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за COVID-19: они должны бы реализовать что-то из запланированного к середине лета.
Европейская федерация столиц присваивает звание спортивной столицы с 2001 года. Его получает город Евросоюза с населением более 500 тыс. Оно предусматривает поддержку организации спортивных мероприятий и развитие здорового образа жизни.