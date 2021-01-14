Лиссабон избран европейской столицей спорта 2021 года, сообщает "ЕвроПульс".

Отметим, до июля столица Португалии будет делить титул с Малагой, избранной в прошлом году столицей всех спортивных соревнований. Такая ситуация произошла из-за пандемии коронавируса и позволит провести испанцам хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за COVID-19: они должны бы реализовать что-то из запланированного к середине лета.