Подручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте Оберхофа

Дмитрий показал второй лучший для себя результат в сезоне Кубка мира.

Сегодня в Оберхофе вновь стартовал очередной, шестой этап Кубка мира по биатлону.

Спринтерскую 10-километровую гонку с двумя огневыми рубежами выиграл обладатель "Большого хрустального глобуса", лидер текущего сезона Йоханнес Бе.

Вслед за норвежцем на финише был его соотечественник Стурла Легрейд.

"Бронза" - у представителя Германии Арнда Пайффера.

Дмитрий Пидручный завершил гонку со вторым лучшим для себя результатом в сезоне, заняв седьмое место. Только секунды не хватило украинцу, чтобы попасть в цветочную церемонию.

К сожалению, другие украинские биатлонисты не поддержали порыв своего капитана и выступили посредственно.

Результаты гонки:

Йоханнес Тингнес Бе (0+0) 24:43,6 Стурла Легрейд (0+0) +12,4 Арнд Пайффер (0+0) +27,9

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