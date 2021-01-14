Подручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте Оберхофа

Дмитрий показал второй лучший для себя результат в сезоне Кубка мира.

Подручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте Оберхофа
Дмитро Пидручний
Фото: biathlon.com.ua

Сегодня в Оберхофе вновь стартовал очередной, шестой этап Кубка мира по биатлону.

Спринтерскую 10-километровую гонку с двумя огневыми рубежами выиграл обладатель "Большого хрустального глобуса", лидер текущего сезона Йоханнес Бе.

Вслед за норвежцем на финише был его соотечественник Стурла Легрейд.

"Бронза" - у представителя Германии Арнда Пайффера.

Дмитрий Пидручный завершил гонку со вторым лучшим для себя результатом в сезоне, заняв седьмое место. Только секунды не хватило украинцу, чтобы попасть в цветочную церемонию.

К сожалению, другие украинские биатлонисты не поддержали порыв своего капитана и выступили посредственно.

Результаты гонки:

  1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0) 24:43,6
  2. Стурла Легрейд (0+0) +12,4
  3. Арнд Пайффер (0+0) +27,9

...

  • 7. Дмитрий Пидручный (0+1) +45,5
  • 48. Артем Прима (1+2) +2:18,3
  • 49. Антон Дудченко (0+1) +2:20,4
  • 78. Артем Тищенко (1+0) +3:17,8
  • 88. Руслан Ткаленко (1+2) +4:01,0

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