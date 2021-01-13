Лондонский "Арсенал" проявляет предметный интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера". Футбол

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале", сообщает championat.com со ссылкой на The Guardian.

"Канониры" заинтересованы в переходе 21-летнего израильского футболиста и намерены сделать предложение о его трансфере будущим летом. "Арсенал" уже провел предварительные переговоры с представителями Соломона, и стороны остались довольны первыми договоренностями.

Соломон является воспитанником "Маккаби" из города Петах-Тиква. В январе 2019 года за €6 млн он перешел в "Шахтер", в составе которого стал двукратным чемпионом Украины.

В нынешнем сезоне УПЛ израильтянин провел 10 матчей, забив 3 мяча и отдав 1 голевой пас. На групповом этапе Лиги чемпионов Соломон сыграл 6 матчей и забил 2 мяча.

Контракт Соломона с дончанами действует до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в €7 млн.