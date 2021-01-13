Проведение ЧМ-2021 по хоккею с мячом в РоSSии могут отменить

Возможный отказ сборных Швеции, Финляндии и Норвегии приехать на чемпионат мира по хоккею с мячом-2021 в Сыктывкар может стать причиной отмены турнира, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Проведение ЧМ пока под вопросом. Сыктывкар полностью готов, но все зависит от решения скандинавских сборных: шведов, финнов и норвежцев", - цитирует издание члена исполкома Федерации хоккея РоSSии Владимира Янко.

"Пока они не подтвердили свой приезд, а без них проводить ЧМ нет смысла. Однако наша команда продолжит подготовку к главному старту года", - отметил функционер.

Отметим, 41-ое первенство мира должно пройти с 30 марта по 4 апреля 2021 года.

Последний ЧМ состоялся в Швеции в 2019 году. Сборная РоSSии выиграла в финале у хозяев со счетом 6:5.