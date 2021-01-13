Президент Международной федерации хоккея сделал заявление о месте проведения чемпионата мира-2021

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что IIHF не рассматривает других вариантов, кроме Минска и Риги, для проведения чемпионата мира-2021.

"Основным вариантом остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году на условиях, определенных IIHF. Сейчас другие варианты не рассматриваются", - цитирует Фазеля пресс-служба организации.

Накануне глава Федерации хоккея побывал в Минске, где встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который заверил функционера, что страна готова принять турнир.

Сам Фазель ранее неоднократно сообщал, что официально никакое решение не принято. Его примут после встречи с Лукашенко, на которой обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.

Чемпионат мира по хоккею-2021 планируется провести в мае в двух столицах - Беларуси и Латвии.