Вторая сборная снялась с чемпионата мира по гандболу из-за COVID-19: у Украины появился шанс принять участие в мундиале

Мужская сборная США по гандболу отказалась от участия в чемпионате мира, который сегодня стартует в Египте, сообщается на официальном сайте Международной федерации гандбола (IHF).

Таким образом, США являются второй командой, которая объявила о своем отказе из-за положительных случаев COVID-19 после того, как Чехия была вынуждена отменить свое участие чуть раньше (и ее заменила Северная Македония).

Теперь к участию была приглашена вторая резервная команда, сборная Швейцарии, занявшая шестнадцатое место на Евро-2020.

Далее в резервном списке располагаются сборные Нидерландов, Черногории, УКРАИНЫ и Сербии. Эти команды заняли 17-20 места на ЧЕ-2020. Таким образом, для участия Украины в ЧМ-2021 требуется снятие еще трех команд.

Отметим, что нынешний чемпионат станет первым, в котором примут участие 32 сборные. Мундиаль в Египте будет проходить до 31 января.