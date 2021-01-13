Вторая сборная снялась с чемпионата мира по гандболу из-за COVID-19: у Украины появился шанс принять участие в мундиале

Сборная США последовала примеру команды Чехии.

Вторая сборная снялась с чемпионата мира по гандболу из-за COVID-19: у Украины появился шанс принять участие в мундиале

Мужская сборная США по гандболу отказалась от участия в чемпионате мира, который сегодня стартует в Египте, сообщается на официальном сайте Международной федерации гандбола (IHF).

Таким образом, США являются второй командой, которая объявила о своем отказе из-за положительных случаев COVID-19 после того, как Чехия была вынуждена отменить свое участие чуть раньше (и ее заменила Северная Македония).

Теперь к участию была приглашена вторая резервная команда, сборная Швейцарии, занявшая шестнадцатое место на Евро-2020.

Далее в резервном списке располагаются сборные Нидерландов, Черногории, УКРАИНЫ и Сербии. Эти команды заняли 17-20 места на ЧЕ-2020. Таким образом, для участия Украины в ЧМ-2021 требуется снятие еще трех команд.

Отметим, что нынешний чемпионат станет первым, в котором примут участие 32 сборные. Мундиаль в Египте будет проходить до 31 января.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-ДабиСвитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-Даби
У сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсорУ сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсор
Пандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке АнглииПандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке Англии
Статистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. ФутболСтатистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. Футбол
За нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственностьЗа нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственность
Блок рекламы


Похожие новости
Сборная Чехии снялась с чемпионата мира по гандболу из-за вспышки коронавирусной инфекцииСборная Чехии снялась с чемпионата мира по гандболу из-за вспышки коронавирусной инфекции
Третья ракетка мира стала лицом Louis VuittonТретья ракетка мира стала лицом Louis Vuitton
Футболисты "Ворсклы" невольно приняли участие в акции протеста против повышения цен на коммуналкуФутболисты "Ворсклы" невольно приняли участие в акции протеста против повышения цен на коммуналку
У сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсорУ сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсор
Главный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контрактаГлавный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контракта
Мотогонщика ввели в кому из-за травмы головы, полученной на "Дакаре"Мотогонщика ввели в кому из-за травмы головы, полученной на "Дакаре"
В мужском пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону весь пьедестал снова был норвежскимВ мужском пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону весь пьедестал снова был норвежским
Норвежка Екгофф завоевала "золотой" дубль на этапе Кубка мира по биатлону в ОбергоффеНорвежка Екгофф завоевала "золотой" дубль на этапе Кубка мира по биатлону в Обергоффе
Федерация тенниса Украины высказалась относительно допинг-скандала ЯстремскойФедерация тенниса Украины высказалась относительно допинг-скандала Ястремской
Норвежской братской дуэлью завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлонуНорвежской братской дуэлью завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Последние новости
Подгружаем последние новости