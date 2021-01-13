Сборная Чехии снялась с чемпионата мира по гандболу из-за вспышки коронавирусной инфекции

Мужская сборная Чехии по гандболу отказалась от участия в чемпионате мира, который сегодня стартует в Египте.

Причиной такого решения послужили положительные тесты на COVID-19 в стане национальной команды, после чего чехи объявили о снятии с турнира, сообщает сайт Международной федерации гандбола (IHF).

IHF оперативно нашла замену - это сборная Северной Македонии, которая занимала первое место в запасном списке участников чемпионата.

Отметим, что нынешнее первенство станет первым, в которой примут участие 32 сборные. Мундиаль в Египте пройдет до 31 января.