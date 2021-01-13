Сборная Чехии снялась с чемпионата мира по гандболу из-за вспышки коронавирусной инфекции

Чехам уже нашлась замена.

Сборная Чехии снялась с чемпионата мира по гандболу из-за вспышки коронавирусной инфекции
Фото: IHF

Мужская сборная Чехии по гандболу отказалась от участия в чемпионате мира, который сегодня стартует в Египте.

Причиной такого решения послужили положительные тесты на COVID-19 в стане национальной команды, после чего чехи объявили о снятии с турнира, сообщает сайт Международной федерации гандбола (IHF).

IHF оперативно нашла замену - это сборная Северной Македонии, которая занимала первое место в запасном списке участников чемпионата.

Отметим, что нынешнее первенство станет первым, в которой примут участие 32 сборные. Мундиаль в Египте пройдет до 31 января.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-ДабиСвитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-Даби
У сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсорУ сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсор
Пандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке АнглииПандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке Англии
Статистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. ФутболСтатистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. Футбол
За нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственностьЗа нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственность
Блок рекламы


Похожие новости
Третья ракетка мира стала лицом Louis VuittonТретья ракетка мира стала лицом Louis Vuitton
Мотогонщика ввели в кому из-за травмы головы, полученной на "Дакаре"Мотогонщика ввели в кому из-за травмы головы, полученной на "Дакаре"
В мужском пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону весь пьедестал снова был норвежскимВ мужском пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону весь пьедестал снова был норвежским
Норвежка Екгофф завоевала "золотой" дубль на этапе Кубка мира по биатлону в ОбергоффеНорвежка Екгофф завоевала "золотой" дубль на этапе Кубка мира по биатлону в Обергоффе
Норвежской братской дуэлью завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлонуНорвежской братской дуэлью завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Американцы сенсационно выиграли Молодежный чемпионат мира по хоккеюАмериканцы сенсационно выиграли Молодежный чемпионат мира по хоккею
Top Rank опубликовала лучшие нокауты мира бокса 2020 годаTop Rank опубликовала лучшие нокауты мира бокса 2020 года
Канада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккеюКанада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею
Футбольная сборная Украины записала новогоднее поздравлениеФутбольная сборная Украины записала новогоднее поздравление
Иока эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира по версии WBOИока эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира по версии WBO
Последние новости
Подгружаем последние новости