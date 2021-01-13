Милевский удостоился от УЕФА поздравления с Днем рождения. Футбол

Фото: Макс Левин

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский празднует свой 36-й день рождения, с чем его поздравил УЕФА .

Организация написала поздравление на своей странице в Twitter . В своей публикации УЕФА вспомнил о голе футболиста в ворота Икера Касильяса.

Тот гол стал для уроженца Минска его дебютным в еврокубках.