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2021-01-13
Милевский удостоился от УЕФА поздравления с Днем рождения. Футбол
Артему исполнилось 36 лет.
Фото: Макс Левин
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский празднует свой 36-й день рождения, с чем его поздравил УЕФА.
Организация написала поздравление на своей странице в Twitter. В своей публикации УЕФА вспомнил о голе футболиста в ворота Икера Касильяса.
Тот гол стал для уроженца Минска его дебютным в еврокубках.
? Экс-нападающему— УЕФА (@UEFAcom_ru)
@DynamoKyivи сборной Украины Артему Милевскому - 36! ?
Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году ?
#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lgZLf64TEa January 12, 2021