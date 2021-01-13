Милевский удостоился от УЕФА поздравления с Днем рождения. Футбол

Артему исполнилось 36 лет.

Фото: Макс Левин

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский празднует свой 36-й день рождения, с чем его поздравил УЕФА.

Организация написала поздравление на своей странице в Twitter. В своей публикации УЕФА вспомнил о голе футболиста в ворота Икера Касильяса.

Тот гол стал для уроженца Минска его дебютным в еврокубках.

? Экс-нападающему @DynamoKyiv и сборной Украины Артему Милевскому - 36! ?

Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lgZLf64TEa

УЕФА (@UEFAcom_ru) January 12, 2021

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