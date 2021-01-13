Третья ракетка мира стала лицом Louis Vuitton

Наоми Осака ищет себя в альтернативных направлениях.

Фото: instagram Наоми Осака

Третья ракетка мира и 3-кратная победительница турниров "Большого шлема" Наоми Осака стала послом дома Louis Vuitton, бренд которого признан самым дорогим в мире моды.

В Instagram дома, доход которого в 2020 году составил более $15 млрд, говорится, что Осака стала "воплощением женщины Louis Vuitton".

Напомним, Осака в 2020 году стала самой высокооплачиваемой (в рамках одного финансового года) спортсменкой в истории женского спорта, заработав 37,4 млн долларов, включая призовые и спонсорские отчисления.