Костюк не смогла отплатить за Свитолину, проиграв россиянке полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Марта боролась до последнего.

Костюк не смогла отплатить за Свитолину, проиграв россиянке полуфинал турнира WTA в Абу-Даби
Марта Костюк
Фото: Jimmie48 Photography

Во втором полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) встретилась с обидчицей Элины Свитолиной по четвертьфиналу, четвертой ракеткой РоSSии Вероникой Кудерметовой (№46 WTA).

Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился победой россиянки - 7:6 (10-8), 6:4.

Напомним, на этом турнире Марта постепенно победила чешку Градецку (6-2 6-4), представительницу Тайваня Се Шувей (6-3 6-7 6-3), словенку Зиданшек (6-1 6-1) и испанку Соррибес-Тормо (0-6 6-1 6-4).

В финале турнира Кудерметова сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-ДабиСвитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-Даби
Пандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке АнглииПандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке Англии
Статистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. ФутболСтатистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. Футбол
За нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственностьЗа нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственность
Американцы сенсационно выиграли Молодежный чемпионат мира по хоккеюАмериканцы сенсационно выиграли Молодежный чемпионат мира по хоккею
Блок рекламы


Похожие новости
Костюк первой из украинок вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-ДабиКостюк первой из украинок вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби
Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-ДабиСвитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-Даби
Канада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккеюКанада уничтожила РоSSию в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею
На РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допингНа РоSSии очередной допинговый скандал: 33 биатлониста снялись с турнира, когда объявили о неожиданном тестировании на допинг
"Заря" не смогла громко хлопнуть дверью в Лиге Европы"Заря" не смогла громко хлопнуть дверью в Лиге Европы
Шевченко прокомментировал вчерашнюю жеребьевку отборочного турнира Чемпионата мира-2022. ФутболШевченко прокомментировал вчерашнюю жеребьевку отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги нацийСтали известны полуфинальные пары Лиги наций
В матче Первой лиги игрок за 191 секунду оформил самый быстрый хеттрик в истории этого турнира. ФутболВ матче Первой лиги игрок за 191 секунду оформил самый быстрый хеттрик в истории этого турнира. Футбол
"Барселона" не смогла договориться с игроками о сокращении зарплат: уже в январе ожидается распродажа. Футбол"Барселона" не смогла договориться с игроками о сокращении зарплат: уже в январе ожидается распродажа. Футбол
Костюк проиграла финал турнира ITF в СШАКостюк проиграла финал турнира ITF в США
Последние новости
Подгружаем последние новости