Костюк не смогла отплатить за Свитолину, проиграв россиянке полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Напомним, на этом турнире Марта постепенно победила чешку Градецку (6-2 6-4), представительницу Тайваня Се Шувей (6-3 6-7 6-3), словенку Зиданшек (6-1 6-1) и испанку Соррибес-Тормо (0-6 6-1 6-4).

Во втором полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) встретилась с обидчицей Элины Свитолиной по четвертьфиналу, четвертой ракеткой РоSSии Вероникой Кудерметовой (№46 WTA).