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2021-01-13
Костюк не смогла отплатить за Свитолину, проиграв россиянке полуфинал турнира WTA в Абу-Даби
Марта боролась до последнего.
Марта Костюк
Фото: Jimmie48 Photography
Во втором полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) встретилась с обидчицей Элины Свитолиной по четвертьфиналу, четвертой ракеткой РоSSии Вероникой Кудерметовой (№46 WTA).
Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился победой россиянки - 7:6 (10-8), 6:4.
Напомним, на этом турнире Марта постепенно победила чешку Градецку (6-2 6-4), представительницу Тайваня Се Шувей (6-3 6-7 6-3), словенку Зиданшек (6-1 6-1) и испанку Соррибес-Тормо (0-6 6-1 6-4).
В финале турнира Кудерметова сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.