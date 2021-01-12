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2021-01-12
Футболисты "Ворсклы" невольно приняли участие в акции протеста против повышения цен на коммуналку
Митингующие остановили клубный автобус.
Фото: ФК "Ворскла"
Футболисты полтавской "Ворсклы" вышли из отпуска и начали предсезонный учебно-тренировочный сбор.
Однако направляясь на очередное занятие, автобус с футболистами "Ворсклы" наткнулся на пикет протестующих против повышения цен на коммунальные услуги.
Это произошло на трассе Киев - Харьков в районе пгт Чутово.
Полтавская команда во главе с главным тренером Юрием Максимовым поддержала митинг - фото были опубликованы в соцсетях.
Фото: Telegram
Фото: Telegram
Фото: Telegram