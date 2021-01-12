Футболисты "Ворсклы" невольно приняли участие в акции протеста против повышения цен на коммуналку

Футболисты полтавской "Ворсклы" вышли из отпуска и начали предсезонный учебно-тренировочный сбор.

Однако направляясь на очередное занятие, автобус с футболистами "Ворсклы" наткнулся на пикет протестующих против повышения цен на коммунальные услуги.

Это произошло на трассе Киев - Харьков в районе пгт Чутово.

Полтавская команда во главе с главным тренером Юрием Максимовым поддержала митинг - фото были опубликованы в соцсетях.