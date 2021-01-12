Джошуа шантажирует возвратом всех поясов, если у него заберут титул WBO

Промоутеры британца готовы на все ради объединительного боя с Фьюри.

Джошуа шантажирует возвратом всех поясов, если у него заберут титул WBO
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что его клиент готов отдать три своих пояса, если ему не дадут возможность провести бой за объединение титулов против соотечественника Тайсона Фьюри, (30-0-1, 21 KO), который владеет поясом WBС.

Отметим, на пути к поединку за звание абсолютного чемпиона мира стоит украинец Александр Усик и WBO, которая может заставить Джошуа сделать титул вакантным.

"Если все будут умными и адекватными, то мы найдем решение. Энтони мечтает о бое с Фьюри, и мы сделаем все, чтобы он состоялся.

Но в заложниках мы находиться не будем, и если нас заставят сделать вакантным один пояс, то мы, вероятно, отдадим все три пояса и скажем: разбирайтесь теперь с этим сами", - цитирует Хирна BoxingScene.

"Однако, повторюсь, если все стороны будут умны, то мы найдем решение", - отметил промоутер.

В то же время Хирн, который является сопромоутером Усика, заявил, что украинец может прекратить с ним сотрудничество, если не получит бой с Джошуа.

"Усик уйдет от нас, если мы не дадим ему встретиться с Эй-Джеем. Это ситуация, где некоторые люди в его команде считают, что он должен получить миллионы долларов, если отойдет в сторону и позволит Энтони встретиться с Тайсоном Фьюри", - цитирует промоутера BoxingNews24.

"Все дело в том, что у нас уже есть парень, который отошел в сторону ради боя за абсолютное чемпионство, и это Джек Кеттералл. Вся путаница из-за того, что на кону стоят огромные деньги, и каждый хочет урвать свой кусок пирога", - отметил Хирн.

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