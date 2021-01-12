У сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсор

Украинская ассоциация футбола и компания Carlsberg Ukraine объявили о подписании контракта, согласно которому бренд "Львівське" становится новым национальным спонсором сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Контракт рассчитан на 4 года. Информации о финансовых условиях нет.

"Сейчас Украина и весь мир столкнулись с серьезными испытаниями, и в такое время очень важно заручиться поддержкой надежного партнера. Мы рады началу сотрудничества с брендом «Львівське».

2021 - это важный год для нашей команды, ведь сборная будет играть в финальной части Евро-2020", - прокомментировал договор президент УАФ Андрей Павелко.

Между тем генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко отметил, что "бренд "Львівське" годами объединял страну путем масштабных проектов. Но настало время для, пожалуй, самого мощного и эмоционального спонсорства - "Львівське" становится национальным спонсором украинской сборной по футболу! Я уверен, что главную украинскую команду должен поддерживать один из крупнейших украинских брендов. Поддержка придает силы бороться и побеждать, поэтому мы готовы идти бок о бок с командой и продолжать объединять украинцев уже вокруг футбола".

Напомним, Carlsberg был Официальным пивом Евро-2012.