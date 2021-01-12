Лидер "Манчестер Сити" "понятия не имеет, какого лешего он купил Lamborghini Aventador" стоимостью €400 тысяч

Серхио Агуэро сам себе задает этот риторический вопрос.

Фото: armsport.am Серхио Агуэро

Один из лидеров "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что жалеет о покупке автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около € 400 тыс.

"Понятия не имею, какого лешего я купил эту машину. Я проехал на этой Lamborghini Aventador всего 1200 км за шесть лет. Я почти не пользовался им. Два года я ломал голову, зачем я вообще ее купил. Сейчас она просто мерзнет в гараже и обрастает паутиной", - заявил 32-летний аргентинец в интервью Marca.

Добавим, что с позавчерашнего дня Серхио помещен на карантин из-за контакта с человеком, получившим впоследствии положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, Агуэро пропустит домашние для "Манчестер Сити" матчи АПЛ с "Брайтоном" 13 января, а также с "Кристал Пэлас" 17 января.