80% японцев выступают за отмену Олимпийских игр в Токио

Как показал воскресный опрос Kyodo News, около 80% жителей Японии считают, что отложенные Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на лето, должны быть отменены или вновь перенесены, поскольку Японию охватывает новая волна коронавируса, и население страны уверено, что проведение такого крупного международного спортивного форума уж никак не поспособствует борьбе с ней.

П ри этом более трети респондентов - 35,3% - настроены более категорично и совсем не хотят проведения соревнований у себя в стране, еще 44,8% поддерживают вариант с еще одной отсрочкой.

Отметим, в конце прошлой недели в Японии зафиксировали новый вариант коронавируса, которым заразились четыре человека, прибывшие в аэропорт Токио из Бразилии .

На данный момент уже в четырех префектурах, в том числе, и Токио, введено чрезвычайное положение из-за увеличения числа заразившихся.

В своем новогоднем обращении Премьер-министр страны Есихидэ Суга пообещал, что Олимпиада-2020 будет организована "надежно и безопасно", однако в последние дни в его сторону летит много критических стрел из-за медленного введения чрезвычайного положения.

Уровень одобрения кабинета Суги составил 41,3%, что на 9 процентных пунктов ниже, чем в предыдущем декабрьском опросе, в то время как уровень неодобрения составил 42,8%, через четыре месяца после начала правления Суги.

Наиболее часто упоминаемой причиной неодобрения было "отсутствие лидерства" Суги в борьбе с пандемией - 41,2%.

Опрос также показал, что 68,3% респондентов недовольны мерами, принятыми правительством в связи с коронавирусом, в то время как 24,9% заявили, что правительство приняло меры относительно пандемии должным образом.

Чрезвычайное положение, объявленное в минувший четверг на месяц в связи с пандемией, охватывающее Токио и прилегающие к нему префектуры Канагава, Тиба и Сайтама, было признано принятым "слишком поздно" (79,2%), в то время как почти 78% заявили, что его необходимо распространить на другие районы.